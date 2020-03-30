بروكسل 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأجرى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، بحث خلاله سبل احتواء تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.وأوضح مكتب خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل أن بوريل أكد بهذه المناسبة أهمية الحفاظ على النُظم الصحية والجهود الوطنية والتنسيق الإقليمي.وأضاف أن الاتحاد الأوروبي وعد بتقديم حزمة دعم مهمة لأفريقيا في مواجهتها لتفشي الوباء.// انتهى //19:29ت م0171