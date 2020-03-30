طرابلس 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسضبطت وحدة التحري والقبض بمديرية أمن أجدابيا شرق ليبيا أكثر من 70 مهاجرًا غير شرعي بالمدينة من الجنسيتين المصرية والسودانية كانوا موجودين بأماكن تجميع المهاجرين غير الشرعيين داخل المدينة.وأكدت مديرية أمن أجدابيا في بيان اليوم أن المهاجرين أُلقي القبض عليهم بعد ورود معلومات عن وجودهم في أماكن مختلفة بالمدينة، وجرى ضبطهم عقب إعداد محضر تحرٍ للتأكد من المعلومات الواردة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.وأشارت مديرية أمن أجدابيا إلى أن المقبوض عليهم من المهاجرين غير الشرعيين جرى حجزهم إلى حين استكمال الإجراءات القانونية لغرض إحالتهم إلى الجهات المختصة.ولفتت المديرية إلى أن حملة المداهمات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بالمدينة مستمرة على أوكار المهربين للهجرة غير الشرعية حتى يجري قطعها وتجفيف منابعهم من جذورها، والضرب بيد من حديد لكل مَن تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار بالمدينة.// انتهى //19:37ت م0175