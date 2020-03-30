اجتماعي / 950 مستفيداً بجمعية أبي بكر الصديق الخيرية يستفيدون من السلة الرمضانية

الاثنين 1441/8/6 هـ الموافق 2020/03/30 م واس
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الوجه 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس
أطلقت جمعية أبي بكر الصديق الخيرية بمحافظة الوجه " مشروع السلة الرمضانية " لهذا العام، الهادف إلى مساعدة المستفيدين في تأمين المواد التموينية في شهر رمضان المبارك ، إضافة إلى مشروع كسوة العيد وما يحتاجه اليتيم في عيد الفطر السعيد، وتبلغ قيمة المساهمة في هذه المشاريع 300 ريال لكل مسار.
‏‎وحثت الجمعية، التي تقوم برعاية 950 أسرة، الميسورين للإسهام في تأمين السلة الرمضانية وكسوة العيد لهذه الأسر وإدخال الفرح في نفوسهم ، من خلال إيداع المبلغ في الحسابات الرسمية البنكية للجمعية، وذلك تجسيداً لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي حث عليه ديننا الحنيف.
// انتهى//
19:40ت م
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