الوجه 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأطلقت جمعية أبي بكر الصديق الخيرية بمحافظة الوجه " مشروع السلة الرمضانية " لهذا العام، الهادف إلى مساعدة المستفيدين في تأمين المواد التموينية في شهر رمضان المبارك ، إضافة إلى مشروع كسوة العيد وما يحتاجه اليتيم في عيد الفطر السعيد، وتبلغ قيمة المساهمة في هذه المشاريع 300 ريال لكل مسار.‏‎وحثت الجمعية، التي تقوم برعاية 950 أسرة، الميسورين للإسهام في تأمين السلة الرمضانية وكسوة العيد لهذه الأسر وإدخال الفرح في نفوسهم ، من خلال إيداع المبلغ في الحسابات الرسمية البنكية للجمعية، وذلك تجسيداً لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي حث عليه ديننا الحنيف.// انتهى//19:40ت م0176