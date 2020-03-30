اجتماعي / 950 مستفيداً بجمعية أبي بكر الصديق الخيرية يستفيدون من السلة الرمضانية
الاثنين 1441/8/6 هـ الموافق 2020/03/30 م واس
الوجه 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس
أطلقت جمعية أبي بكر الصديق الخيرية بمحافظة الوجه " مشروع السلة الرمضانية " لهذا العام، الهادف إلى مساعدة المستفيدين في تأمين المواد التموينية في شهر رمضان المبارك ، إضافة إلى مشروع كسوة العيد وما يحتاجه اليتيم في عيد الفطر السعيد، وتبلغ قيمة المساهمة في هذه المشاريع 300 ريال لكل مسار.
وحثت الجمعية، التي تقوم برعاية 950 أسرة، الميسورين للإسهام في تأمين السلة الرمضانية وكسوة العيد لهذه الأسر وإدخال الفرح في نفوسهم ، من خلال إيداع المبلغ في الحسابات الرسمية البنكية للجمعية، وذلك تجسيداً لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي حث عليه ديننا الحنيف.
// انتهى//
19:40ت م
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