واشنطن 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسقالت وزارة الصحة الأميركية في بيان اليوم: إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية صادقت على استخدام كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين كعلاج لفيروس كورونا المستجد لكن في المستشفيات فقط.وأضافت الوزارة في البيان أن العقارين مضادان لعلاج الملاريا ويمكن للأطباء وصفهما للمرضى المراهقين والراشدين المصابين بكوفيد 19 الذين يعالجون في المستشفيات فقط.وحذرت السلطات الصحية الأمريكية السكان من تعاطي الدواء خارج المستشفيات والرعاية الطبية المطلوبة، حيث سينطلق اختبار مبني على بروتوكول أعده البروفيسور راوولت، ويجمع بين الهيدروكسيكلوروكين وأزيثرومايسين (مضاد حيوي) في علاج المرضى بمدينة نيويورك.// انتهى //19:42ت م0178