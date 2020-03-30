نيويورك 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واساستهلت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم على ارتفاع مستفيدة من حزمة التحفيز المالي التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، متجاوزة إعلان تمديد إرشادات الإدارة الخاصة بالبقاء في المنزل، مما جعل المستثمرين يأملون في استمرار احتواء التأثير الاقتصادي للفيروس حتى 30 أبريل القادم.وسجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية اليوم ارتفاعا عند بداية التعاملات، حيث ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 83.28 نقطة أو 0.38% ليصل إلى 21,720.06 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز500" 25.18 نقطة أو 0.99% عند 2,566.65 نقطة، وأضاف مؤشر "ناسداك" المجمع 93.46 نقطة أو 1.25% ليصل إلى 7,595.84 نقطة.// انتهى //19:42ت م0179