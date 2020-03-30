الكويت 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واستلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية التونسي نور الدين الري، أعرب خلاله عن تضامن دولة الكويت الثابت مع تونس، مشيداً بالجهود والإجراءات والخطوات التي تتخذها تجاه احتواء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.وشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية والتعاون لمواجهة هذه الكارثة الصحية العابرة للحدود والحد من الانتشار السريع لهذا الوباء الذي يمثل تحديا مشتركا للبشرية جمعاء، متمنيا لتونس السلامة وتجاوز هذه الأزمة.من جانبه أعرب الوزير التونسي عن شكر بلاده لدولة الكويت ومساندتها للإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد والتصدي لتداعياته.// انتهى //19:44ت م0180