باماكو 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مالي إلى 25 إصابة بعد تسجيل 5 حالات جديدة.وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المالية نقلته وكالة الأنباء الرسمية فقد تم تسجيل حالة وفاة جديدة بكوفيد 19، ليرتفع عدد حالات الوفيات في البلاد إلى حالتين.وأوضح البيان أن حالة الوفاة تعود لشخص يبلغ من العمر 88 سنة، وكان يعاني من داء السكري، وارتفاع ضغط الدم، مشيرا إلى أن الأبحاث جارية من أجل العثور على مصابين من بين المحتكين بالمرضى.// انتهى //19:45ت م0181