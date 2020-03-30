عام / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 630 إصابة مؤكدة
الاثنين 1441/8/6 هـ الموافق 2020/03/30 م واس
بغداد 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس
سجلت في عموم العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 83 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا, مما يرفع عدد الإصابات إلى 630 إصابة .
وتتوزع الإصابات الجديدة، بحسب وزارة الصحة العراقية, على بغداد 14, البصرة 10, النجف 18, السليمانية, 14 كربلاء, 3 المثنى 12, أربيل 10 و دهوك إصابتين.
كما سجلت اليوم 4 حالات وفاة جديدة حالتان في النجف وحالة واحدة في كل من واسط و ديالى, فيما توزعت حالات الشفاء وعددها 9 بواقع 6 حالات في النجف و3 في أربيل,
وأفادت الوزارة في بيانها بارتفاع عدد حالات الشفاء التام إلى 152 يقابلها 46 حالة وفاة.
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20:30ت م
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