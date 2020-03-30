بغداد 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسسجلت في عموم العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 83 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا, مما يرفع عدد الإصابات إلى 630 إصابة .وتتوزع الإصابات الجديدة، بحسب وزارة الصحة العراقية, على بغداد 14, البصرة 10, النجف 18, السليمانية, 14 كربلاء, 3 المثنى 12, أربيل 10 و دهوك إصابتين.كما سجلت اليوم 4 حالات وفاة جديدة حالتان في النجف وحالة واحدة في كل من واسط و ديالى, فيما توزعت حالات الشفاء وعددها 9 بواقع 6 حالات في النجف و3 في أربيل,وأفادت الوزارة في بيانها بارتفاع عدد حالات الشفاء التام إلى 152 يقابلها 46 حالة وفاة.// انتهى //20:30ت م0187