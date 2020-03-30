واغادوغوا 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسلقي 3 عناصر من الأمن في بوركينافاسو مصرعهم، وأصيب 3 آخرون بجروح، إثر انفجار لغم ببلدة "غومبورو" الواقعة شمال غربي البلاد.وقال مصدر أمني إن عنصرين من قوات الأمن التي كانت بصدد القيام بدورية في المنطقة قتلا خلال الانفجار وأصيب 4 آخرون بجروح، توفي أحدهم لاحقاً متأثراً بالإصابة.يذكر أن عمليات تفجير الألغام قد تزايدت في بوركينافاسو منذ عام 2018، قتل خلالها حوالي 150 عسكرياً.ومنذ 2015، قتلت الجماعات المسلحة ما لا يقل عن 800 شخص في بوركينافاسو، وتسببت في نزوح نحو 800 ألف آخرين.// انتهى//21:57ت م0198