مقديشو 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسطلبت الحكومة الصومالية من منظمة الصحة العالمية تزويدها بثلاثة مختبرات للكشف عن فيروس كورونا، وذلك من أجل مواجهة هذا الوباء.وقالت وزيرة الصحة الصومالية فوزية أبيكر نور في تصريح لها: "إن هذه المختبرات الثلاثة ستصل إلى البلاد في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع"، مضيفة أنه سيتم تدريب الكوادر الطبية لتشغيل تلك الأجهزة.وكانت وزارة الصحة الصومالية التي أعلنت عن إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس كورونا، قد أرسلت في الأيام الماضية التحاليل الطبية للمشتبه بهم إلى مستشفيات بالخارج، خاصة مختبر منظمة الصحة العالمية في كينيا المجاورة.وأكدت الوزارة أن مواطنين صوماليين اثنين، وشخصًا يحمل الجنسية الهندية يعمل لصالح مكتب الأمم المتحدة في الصومال، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.// انتهى //22:03ت م0200