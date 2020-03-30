أبوظبي 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات في اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.وتناول الاتصال مستجدات أزمة فيروس " كورونا " في المنطقة والعالم، وجهود البلدين في التصدي لها واحتواء آثارها وتداعياتها على مختلف المستويات.// انتهى //22:04ت م0202