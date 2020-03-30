جدة 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بتقديم الرعاية الصحية مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا المستجد، يعكس حرصه ـ أيده الله ـ على الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة .وقال معاليه :"إن هذا الأمر سيشمل عددًا كبيرًا من المسلمين وغير المسلمين من رعايا الدول الأعضاء في المنظمة الذين يعيشون ويعملون في المملكة، كما يشمل المخالفين لنظام الإقامة، ما يعكس التطبيق الحقيقي لتعاليم الإسلام واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بالإنسان المقيم في هذه البلاد أياً كانت ديانته أو عرقه، وبصرف النظر عن شرعية إقامته في المملكة، وهذه ذروة الاهتمام العملي بحقوق الإنسان والمكافحة الفعالة لفيروس كورونا".//انتهى//22:06ت م0203