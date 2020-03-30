القدس المحتلة 06 شعبان 1441 هـ الموافق30 مارس 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم سبعة فلسطينيين بينهم سيدة خلال اقتحامها مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.وأفادت مصادر في القدس بأن قوات الاحتلال داهمت منازل الفلسطينيين في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، واعتلت أسطحها واعتقلت سبعة مواطنين فلسطينيين، حيث اقتادتهم إلى الحاجز المقام على مدخل المخيم.// انتهى //22:06ت م0204