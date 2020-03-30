الرياض 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسثمن معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بالمجان لمصابي فيروس كورونا المستجد من المواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة.وقال معاليه:" إن هذه التوجيهات الكريمة تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين – أيده الله - على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين التي تشكل أولية قصوى لدى مقامه الكريم لضمان سلامة الجميع، مشيرًا إلى أنها توجيهات تتكامل مع جميع الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.وأعرب الدكتور القاسم عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على الرعاية الصحية والخدمات المتطورة التي تقدمها الدولة لجميع المصابين بفيروس كورونا المستجد، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين.// انتهى //22:13ت م0205