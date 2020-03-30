الرباط 6 شعبان 1441 ه موافق 30 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم عن رصد 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 7 وفيات بسبب مضاعفات الإصابة بالفيروس، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة في المملكة المغربية إلى 534 إصابة مؤكدة، و33 حالة وفاة أغلب أصحابها كانوا مصابين بأمراض مزمنة.وأوضحت الوزارة أن مدينة الدار البيضاء سجلت أعلى نسب الإصابة ، متبوعة بمدينة فاس مكناس ثم الرباط، مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ 14 شخصاً.//انتهى//22:26ت م0207