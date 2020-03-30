الرياض 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسقال معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني: "إن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتقديم الرعاية الطبية مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة المصابين بفيروس كورونا في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، يعكس حرص خادم الحرمين على الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة".وأوضح الدكتور القحطاني أن هذا الأمر يؤكد من جديد الاهتمام الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - بمختلف الإجراءات الطبية الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين والمقيمين بما يسهم في عودة الحياة لطبيعتها.وقال مدير عام معهد الإدارة العامة إن حرص القيادة السعودية أيدها الله على صحة المواطنين والمقيمين واضح وينبع من الإيمان بمبدأ أن الإنسان أولاً، مشيراً إلى أن القيادة اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات المهمة التي سعت لحماية أرواح المواطنين والمقيمين بغض النظر عن التكلفة الاقتصادية لهذه الإجراءات.وأوضح معالي الدكتور القحطاني أن تعامل المملكة مع أزمة كورونا منذ بدايتها مروراً بكافة المراحل التي تلتها يقدم للعالم نموذجاً علمياً متميزاً في إدارة الأزمات الصحية على مختلف المستويات، بما في ذلك تأهيل العنصر البشري الكفء للتعامل مع مثل هذه الأزمات الكبيرة وتوفير كافة المواد الطبية والغذائية في مختلف مناطق المملكة، ورسم سيناريوهات استباقية لتطور الأزمة وسبل مواجهة كل مرحلة من مراحلها بأسلوب علمي رصين.// انتهى //22:31ت م0209