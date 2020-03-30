الرياض 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأعلن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، تنظيم الاتحاد لبطولة (قد التحدي)، بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، بالشراكة مع الممكن الرقمي للبطولة مجموعة stc.وتضم البطولة ثلاثة ألعاب شهيرة عالميًّا وهي فيفا وببجي وفورتنايت، وبجوائز مالية تصل إلى نصف مليون ريال ولكافة الفئات العمرية.وأشار سموه إلى أن انطلاق البطولة خلال هذه الفترة يهدف إلى استغلال التزام المواطنين والمقيمين بفترة الحظر، وإضفاء أجواء مميزة لهم من الترفيه والتشويق بمجال الرياضات الإلكترونية، مع الشعبية الكبيرة التي تحظى بها هذه الرياضات بالمملكة، وهي في الوقت نفسه مبادرة من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية ومجموعة stc ضمن المبادرات المتعددة التي أطلقتها الكثير من الجهات الحكومية والخاصة خلال مواجهتنا لفيروس كورونا المستجد، كون الالتزام بالبقاء بالمنازل من أهم الأسباب لمكافحة انتشار هذا الفيروس، لذلك نتوقع أن تحقق هذه البطولة أهدافها وفوائدها لجيل الشباب، خصوصًا الذين يمارس 21% منهم الألعاب الإلكترونية بصورة أسبوعية قبل الأزمة الحالية، التي نتوقع أن تكون بطبيعة الحال أكثر ارتفاعًا، مع الالتزام بتعليمات الحكومة بالبقاء بالمنازل لفترات طويلة على غير المعتاد سابقًا، ومشاركتهم بصورة حية لهواياتهم مع الألعاب الإلكترونية بأجواء تنافسية وتنظيم يتناسب مع تطلعات القيادة بالمملكة.وأكد نائب الرئيس لقطاع التطوير المؤسسي في stc، عثمان بن دهش الدهش أن مشاركة مجموعة stc كممكن رقمي لبطولة (قد التحدي)، يأتي إيمانًا منها بأهمية مثل هذه الرياضات وشعبيتها لدى الشباب الشغوفين بها، ويدعم التوجهات التي أطلقها معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات من الاستفادة من خدمات الفايبر المنزلية التي تواكب بكل يسر وسهولة السرعات التي تحتاجها الألعاب الإلكترونية، حيث نواكب ذلك من خلال البنية التحية الكبيرة التي تملكها المجموعة، وخصوصًا فيما يتعلق بخدمة الفايبر وشبكة الجيل الخامس، واستكمالاً لنجاح شبكة stc في قدرتها على استيعاب النمو الكبير الذي تشهده المملكة حاليًا، وخصوصًا في دعم التعليم عن بعد والعمل عن بعد والتطبيقات الخاصة بالمجال الصحي، حيث حققت الشبكة نجاحات قياسية في هذا المجال.ونوّه الدهش بأهمية مواكبة تطلعات الجميع خلال التزامنا بمنع التجول في الاستمتاع بأسلوب ترفيهي مختلف ومفيد داخل المنازل، ولا أدل على ذلك الإقبال على منصات الألعاب بنمو وصل خلال هذه الفترة إلى أكثر من 256%.// انتهى //22:32ت م0210