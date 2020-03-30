وادي الدواسر 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسنفذت إدارة تعليم محافظة وادي الدواسر العديد من برامج التدريب عن بُعد لمنسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية في محافظتي وادي الدواسر والسليل تماشياً مع توجيهات وزارة التعليم التي تؤكد أهمية العمل عن بعد ووصولاً للمستفيدين من خلال تقديم البرامج التدريبية المفيدة.وأوضح مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد العُمري أن قسمي التدريب والابتعاث بالإدارة (بنين - بنات) نفذا برامج تدريبية وصل عددها في المرحلة الأولى إلى (9) برامج متنوعة استفاد منها (814) متدرباً ومتدربة.وأشار العُمري إلى أن هذه الدورات تأتي ضمن برامج التطوير المهني للمعلمين والمعلمات ولرفع كفاية المتدرب والمتدربة إلى درجة تمكنهم من أداء واجبات العمل على الوجه الأفضل واكتساب الخبرات والمهارات والمعرفة اللازمة ، مبيناً أن برامج التدريب عن بعد قد اشتملت على مواضيع هادفة تتوافق مع المستجدات الحالية في الميدان التعليمي، وضعت لها خطة تدريبية ويتولى التدريب فيها مدربون ومدربات معتمدون ومتخصصون ، مفيداً إلى أن هذه تعتبر المرحلة الأولى من التدريب وستنطلق مراحل أخرى متتالية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المعلمين والمعلمات.// انتهى //22:53ت م0212