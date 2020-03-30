الباحة 06 شعبان 1441هـ الموافق 30 مارس 2020م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث للبنين والبنات اليوم, برامج التدريب عن بعد للبنين والبنات بهدف استمرار تنفيذ خطط الإدارة نحو التنمية المهنية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والموظفين الإداريين والموظفات عبر وسائط وتقنيات تدريب متنوعة وتفاعلية، بما يجعل التدريب أكثر مرونة، ويتغلب على العوائق الزمانية والمكانية، ويتيح مزيدا من الفرص التدريبية للمستفيدين، ويوفر مساحة أكبر في التواصل مع المدربين.وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أن التطوير المهني في العملية التعليمية بصفة مستمرة هو الأداة الأولى في تطوير الممارسات التعليمية وزيادة كفاءة النظام التعليمي، وذلك من خلال تقديم مجموعة اختيارية متنوعة من البرامج التطويرية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والموظفين الإداريين والموظفات وفق تخصصاتهم المهنية والعلمية والمهام الموكلة لهم، في بيئات تعلم تفاعلية داعمة لاستثمار مثل هذه الأوقات تمكن المستهدفين من منسوبي ومنسوبات تعليم المنطقة من حضور البرامج التطويرية في أي مدينة ومحافظة داخل المملكة.وأشار الدكتور الزهراني إلى أن الإدارة قد فتحت التسجيل في 45 برنامجاً تدريبياً خصص منها 19 برنامجاً للبنين و26 برنامجاً للبنات يتم التسجيل فيها عبر المنصات الإلكترونية المباشرة التي تمكنهم كذلك من الحصول على شهادات إتمام الدورات في ختامها.// انتهى //23:18ت م0229