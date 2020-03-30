الطائف 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسألزمت أمانة محافظة الطائف جميع المتاجر والأسواق بالمحافظة التي تعرض منتاجاتها من الخضار والفواكه بتقديمها وعرضها أمام جميع المستهلكين بعد غسلها وتعقيمها وتغليفها.ويأتي هذا الإلزام ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الأمانة لمنع وصول فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وانتقاله للمستهلكين من المواطنين والمقيمين. وأوضحت الأمانة أن هذا الإلزام لجميع المحلات التي تتبع لصحة البيئة والمحلات التي تعمل ضمن نطاق مهام أعمال الأمانة الرقابية باتخاذ أقصى درجات التدابير فيما يتعلق بالنظافة والتطهير والتعقيم .الجدير بالذكر أن أمانة الطائف ألزمت أصحاب المطاعم والبوفيهات بتغليف وتدبيس الوجبات بإحكام وغلق طلبات العملاء بطريقة آمنة قبل تسليمها ، وذلك ضمن جهود الأمانة الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وبهدف ضمان وصول المنتج الغذائي بشكل سليم وآمن.// انتهى //23:19ت م0230