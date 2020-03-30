تبوك 06 شعبان 1441 هـ الموافق30 مارس 2020 م واسواسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك،عضو مجلس منطقة تبوك سابقاً إبراهيم بن سليمان البازعي بوفاة شقيقته -رحمها الله-.وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته للبازعي ولجميع أسرتهم بوفاة فقيدتهم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.من جهته أعرب إبراهيم البازعي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.// انتهى //23:21ت م0232