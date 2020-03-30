محايل 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسكثفت القطاعات الأمنية بمحافظة محايل حضورها ومتابعتها لتطبيق أمر منع التجول، خلال ساعات سريانه، للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.وشهدت شوارع المحافظة تمركز الأجهزة الأمنية في الشوارع والتقاطعات والميادين، والنقاط الأمنية لتطبيق قرار منع التجول، وخلو الشوارع من السيارات والمارة، وتجاوُب المواطنين والمقيمين بالمحافظة والمراكز التابعة لها مع أمر منع التجول، الذي يأتي حرصاً من القيادة الرشيدة على صحة وسلامة الجميع، وهو مؤشر على وعي المواطن والمقيم.// انتهى //23:23ت م0233