سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يجري اتصالاً هاتفياً بالأمين العام للناتو
الاثنين 1441/8/6 هـ الموافق 2020/03/30 م واس
واشنطن 6 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس
بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي اليوم، مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، سبل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والناتو.
وناقش الجانبان خلال الاتصال، جهود الناتو في تنسيق استجابات الحلفاء لوباء (COVID-19)، وأهمية التصدي للمعلومات المضللة المتعلقة بالفيروس.
كما أكدا ضرورة أن يشكل القادة الأفغان حكومة شاملة تجعل من الوصول إلى تسوية سياسية أولوية وتعزز أمن الدولة.
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23:34ت م
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