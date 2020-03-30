واشنطن 6 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي اليوم، مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، سبل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والناتو.وناقش الجانبان خلال الاتصال، جهود الناتو في تنسيق استجابات الحلفاء لوباء (COVID-19)، وأهمية التصدي للمعلومات المضللة المتعلقة بالفيروس.كما أكدا ضرورة أن يشكل القادة الأفغان حكومة شاملة تجعل من الوصول إلى تسوية سياسية أولوية وتعزز أمن الدولة.// انتهى //23:34ت م0235