الرياض 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأطلقت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية اليوم مبادرة (خلك في البيت وازهلها) التي تهدف إلى تلبية احتياجات أسر مستفيدي الجمعية، من دواء وغذاء ومستلزمات يومية، وإزالة العوائق التي تواجههم، وذلك تماشياً مع الإجراءات والضوابط الاحترازية التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا.ودعا رئيس مجلس إدارة الجمعية الكابتن ماجد عبدالله، القطاع الخاص والمجتمع بصفة عامة للدعم والمساهمة لسد احتياجات الأسر الأشد حاجة في ظل الجائحة، معرباً في الوقت نفسه عن شكره لمختلف القطاعات الحكومية في المملكة على الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها، لحماية المجتمع.وطرحت الجمعية الدعم المادي بقيمة 220 ريال للسهم الواحد إيمانا منها بتكاتف الوسط الرياضي، وقالت :"نثق في وقوفكم مع الأسر المحتاجة من مستفيدي الجمعية”.وأشارت جمعية أصدقاء اللاعبين إلى أن نحو 165 أسرة سيستفيدون من الدعم وتلبية احتياجاتهم، للبقاء في منازلهم والالتزام بالاحترازات الوقائية من فايروس كورونا.وتغطي المبادرة احتياجات الأسر المستفيدة من مستلزمات غذائية وكمامات وسداد الإيجار وفواتير الكهرباء والماء والاتصالات.// انتهى //23:47ت م0237