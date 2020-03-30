الدمام 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية عدداً من الجولات الرقابية على المحلات التجارية والتموينية، بجوف بني هاجر بلغت "٥١٣" جولة، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث طُبقت لائحة الغرامات والجزاءات بحق "٤" من المخالفين.وأكدت الأمانة استمرارها في مراقبة الأسواق للتأكد من التزامهم بوضع ملصقات توعوية لتحديد المسافة بين الزبائن أمام المحاسبين وتطهير وتعقيم العربات والأرضيات ومماسك الأبواب والثلاجات والتزام العمالة بلبس القفازات والكمامات , وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.كما قامت الأمانة بتطهير وتعقيم "٥٦٠" موقعاً في جوف بني هاجر منذ بداية ظهور فيروس "كورونا" شملت الأماكن العامة والميادين والحدائق والشوارع والأرصفة وأجهزة الصراف الآلي، والتي تأتي استمراراً للجهود والإجراءات الاحترازية التي تبذلها للحد من انتشار هذه الجائحة وضمن مبادرة القطاع البلدي .// انتهى //23:51ت م0239