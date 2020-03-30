تبوك 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك حملة تطوعية صحية اجتماعية بعنوان "مجتمع واعٍ" ضمن سلسلة مبادرات "وطن العطاء"، وذلك بالتعاون مع الصحة ومجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة بهدف توعية المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا.وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن الحملة ستتبنى إطلاق ومتابعة العديد من المبادرات في دعم جهود الدولة في مكافحة الفيروس, مشيراً إلى أن هذه الحملة ستتعامل مع أزمة كورونا من جوانب عدة منها الجانب الصحي الذي يسعى لتوفير الحقيبة الصحية والتعقيم وتفعيل العيادة الافتراضية التي تقلل من توافد أصحاب الأمراض المزمنة من الحضور للمستشفيات بالتعاون مع الجهات الصحية ، ومن الجانب الإغاثي من خلال توفير الدعم والرعاية للأسر التي توقفت أعمالهم ومصدر دخلهم تضرر بالأزمة وتقديم السلال الغذائية للأسر المتضررة، ومن الناحية الاجتماعية من خلال نشر التوعية الأسرية والنفسية من خلال إطلاق الهاتف الاستشاري والنشرات التوعوية وغيرها من المبادرات .وأكد الحربي أن هذه الحملة تستهدف مشاركة الجهات الحكومية والخيرية وتوحيد جهود القطاعات بالمنطقة للتغلب على هذه الأزمة، لافتاً الانتباه إلى أنه سيتم دعوة رجال الأعمال والجهات المانحة بالمنطقة للتبرع ودعم هذه المبادرات انطلاقا من دورهم تجاه المجتمع لمواجهة هذه الأزمة.// انتهى //23:53ت م0241