عرعر 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بتقديم الرعاية الصحية مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة يأتي تطبيقاً عملياً لمضمون كلمته - رعاه الله- التي وجهها للمواطنين والمقيمين في مواجهة كورونا التي بين فيها حرصه الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم من دواء وغذاء واحتياجات معيشية.وبين سموه أن هذا الأمر الذي يعكس مدى حرصه ـ أيده الله ـ على الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين على حدا سواء على أرض المملكة وقدم للعالم أنموذجاً في التعامل الإنساني وقت الأزمات مهما كان نوعها.وقال سموه : إن مملكة الإنسانية أسهمت إسهاما بارزاً وعلى مر التاريخ في التخفيف من آلام المصابين والمتضررين من كافة أنواع الأزمات مما جعلها صرحاً شامخاً ومنارة للعمل الإنساني في العالم ، وأكسبها سمعة دولية بهذا الميدان حتى سجلت الأولوية بمبادراتها المستمرة في المساعدات والأعمال الإنسانية .وبين سموه أن الأمر الكريم لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - جاء تأكيداً لما للإنسان من حقوق مصانة على أرض المملكة ولما للقيادة الحكيمة من أيادي بيضاء شملت عطاءاتها الإنسان في كل أنحاء الأرض دون تمييز بما يعكس النهج الإنساني والأخلاقي للقيادة الحكيمة بأن الإنسان أولاً قولا ًوعملاً .ودعا سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان المولى عز وجل أن يكلل جهود خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالنجاح لخدمة الوطن والمواطن والإنسانية جمعاء.// انتهى //01:12ت م0245