واشنطن 6 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأغلق سوق الأسهم الأمريكية تداولاته اليوم مرتفعاً في ظل دعم من مكاسب لشركات الرعاية الصحية.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعاً 690.70 نقطة، أو 3.19 بالمئة، إلى 22327.48 نقطة، فيما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقاً 85.18 نقطة، أو 4.45 بالمئة، ليغلق عند 2626.65 نقطة.وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 271.77 نقطة، أو 3.62 بالمئة، إلى 7774.15 نقطة.// انتهى //01:24ت م0248