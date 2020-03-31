تبوك 06 شعبان 1441 هـ الموافق30 مارس 2020 م واسثمن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الجهود التي يبذلها منسوبي المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، منوهاً سموه بما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام كبير من قيادة البلاد - حفظها الله- .ووجه سمو أمير المنطقة, مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي نقل تحياته وتقديره وشكره للكادر الطبي والتمريضي والفني والإداري على مايقومون به من أعمال لخدمة وطنهم وأهلهم في المنطقة .وأعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي عن خالص الامتنان والعرفان والشكر لسمو أمير منطقة تبوك على المتابعة الدقيقة والتوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة, مشيراً إلى الدعم الكبير والمتابعة التي تحظى بها جميع القطاعات الصحية في المنطقة من سموه.// انتهى //01:31ت م0250