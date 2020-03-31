مقديشو 6 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأعلنت قيادة القوات المسلحة الصومالية أمس، مقتل 142 مسلحًا من عناصر حركة "الشباب" المرتبطة بـتنظيم القاعدة، وإصابة 29 آخرين، بالإضافة إلى أسر 18 في منطقة "جنالي" التابعة لإقليم شبيلي السفلى.وقال الناطق باسم القوات المسلحة الصومالية العقيد عبدالغني أشكر في تصريح له: "إن قوات الجيش تحركت في السادس عشر من شهرمارس الجاري لتحرير منطقة "جنالي"، حيث تم القضاء على 142 مسلحًا من حركة "الشباب" الإرهابية، دون أي خسائر في صفوف الجيش"، لافتًا إلى مصادرة معدات عسكرية تابعة للمسلحين.وأشار إلى أن القوات المسلحة الصومالية تمكنت من استعادة أكبر قاعدة عسكرية لعناصر حركة "الشباب" بمحافظة شبيلي السفلى، حيث تم تضيق الخناق حاليًا على المناطق الريفية القليلة المتبقية.// انتهى //02:06ت م0254