أبوجا 6 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسنقلت وسائل إعلامية محلية عن مصدر حكومي نيجيري لم تسمه، أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في هجوم شنه مسلحون متطرفون قرب مدينة مايدوغوري شمال شرق نيجيريا أمس.كما أفادت المصادر، أن مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي اعترضوا سيارات مدنيين قرب قرية أونو، التي تبعد نحو 20 كيلومترًا عن مدينة مايدوغوري، وهاجموا السائقين والركاب بالسواطير عند فرارهم إلى الغابة، مشيرًا إلى أن فريقًا من الشرطة برفقة عناصر من مليشيا موالية للحكومة وصيادين محليين قاموا بتمشيط المنطقة، مما أدى إلى استعادة جثث قتلى والعديد من الجرحى.وتصاعدت هجمات تنظيم "داعش" الإرهابي عقب تخلي الجيش النيجيري عن معسكراته الصغيرة وإنشائه "معسكرات كبرى" في شمال شرق البلاد قادرة على الصمود أمام هجمات المسلحين المتطرفين.يذكر أن النزاع المستمر منذ أكثر من عقد خلف 36 ألف قتيل، وتسبب في تهجير 1,8 مليون شخص في شمال شرق نيجيريا.// انتهى //02:31ت م0257