الرياض 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (الشرقية ،الرياض ، نجران ، عسير ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، تبوك ، حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية ). فيما تكون السماء غائمة جزئيا قد تخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال للمملكة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.// انتهى //06:07ت م0002