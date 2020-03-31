بكين 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسأعلنت مفوضية الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء تسجيل 48 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد19-) وحالة وفاة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وذكرت السلطات الصحية في البلاد أن جميع حالات الإصابة الجديدة، قادمة من الخارج.وسجلت الصين حتى الآن 81518 حالة إصابة منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان في ديسمبر ، و 3305 حالات وفاة. وتعافى من الفيروس 76052 مريضا فيما لايزال 2161 مريضا يخضعون للعلاج.// انتهى //07:29ت م0003