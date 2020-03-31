موسكو 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واستلقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي مايك بومبيو .وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيانً لها أن الاتصال تركز على مناقشة الوضع في العالم حول انتشار فيروس كورونا وأكدا على المساهمة في تنفيذ قررات قمة مجموعة العشرين التي انعقدت يوم 26 مارس ،إضافة إلى مناقشة التسوية السورية .// انتهى //07:30ت م0006