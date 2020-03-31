عام / ارتفاع عدد الوفيات في استراليا بسبب فيروس كورونا الى 19 حالة وعدد الاصابات الى 4359 حالة
الثلاثاء 1441/8/7 هـ الموافق 2020/03/31 م واس
كانبيرا 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس
اعلن رئيس حكومة ولاية تازمانيا الاسترالية بيتر غوتوين تسجيل ثاني حالة وفاة في الولاية بسبب فيروس كورونا، مما يرفع عدد الوفيات على صعيد استراليا الى 19 حالة وفاة. وقال غوتوين ان حالة الوفاة الجديدة هي لرجل مسن توفي بسبب الفيروس في مستشفى "رويال هوبارت".
اما على صعيد عدد الاصابات في استراليا فقد وصلت الى 4359 حالة اصابة حتى الان.
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07:31ت م
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