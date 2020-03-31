الرياض 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:بأمر الملك.. علاج المواطنين والمقيمين المصابين بكورونا مجاناً.فصل جديد في ملحمة «مملكة الإنسانية».فع الصادرات البترولية إلى (10,6) ملايين برميل يومياً.المملكة.. عين على الصحة وعين على الأمن.تدريب 2100 من شاغلات الوظائف الإدارية بالرياض عن بعد«التحالف» يرد على التهديد الباليستي الحوثي الإيراني بعملية نوعية.عزل أحياء في مكة المكرمة.. وتسجيل 154 حالة جديدة.رعاية المملكة لأبنائها من «كورونا» تمتد لخارج الحدود.«صحة الرياض» تعلن خروج 900 شخص من نزلاء المحاجر.ألمانيا تصد «السيناريو الإيطالي» باستراتيجية كوريا.التطهير الإسرائيلي فشل في اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.ميليشيا إيران في اليمن.. إجرام متنامٍ.مطالبات بتقصي حقائق كورونا في تركيا.// يتبع //08:05ت م0011