طرابلس 7 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم تواصل خرق الهدنة بين طرفي النزاع الليبي، مشيرةً إلى الاشتباكات في محاور الطويشة وأبو سليم وطريق المطار وعين زارة والرملة، فضلًا عن قصف طيران الوفاق مجددًا قاعدة الواطية، وسماع أصوات المدفعية الثقيلة فى مناطق عين زارة، والسبعة، وغريان ومنطقة الزنياية بالقربوللي.وتناولت تصريحات مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار أن العمل جارٍ حاليًا على تقوية ودعم شبكة الرصد والتقصي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن تأكد ثمان حالات مصابة بالفيروس، داعًيا المنظمات الدولية والإقليمية إلى تقديم المزيد من الدعم الفني والتقني للمركز لمساعدته في التصدي للفيروس.وعرجت على تصنيف منظمة الصحة العالمية ليبيا من بين الدول عالية المخاطر بالمنطقة فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، حيث شددت المنظمة لمكتبها في ليبيا على أهمية مراعاة التدابير الوقائية في البلاد للحماية من الفيروس.// انتهى //08:34ت م0016