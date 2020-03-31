عام / الحكومة الفلسطينية : إصابتان جديدتان بكورونا في رام الله وغزة يرفع الحصيلة إلى 117
الثلاثاء 1441/8/7 هـ الموافق 2020/03/31 م واس
رام الله 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس
أعلنت الحكومة الفلسطينية ، عن تسجيل إصابتين جديدتين في رام الله وغزة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 117 إصابة، بينما لم يتسنّ لوزارة الصحة الاطلاع على أعداد المصابين في مدينة القدس المحتلة.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في بيان له اليوم بإصابة جديده في رام الله تعود لعامل عشريني عائد من العمل في إسرائيل طَلب أخذ عينات منه للفحص، قبل أن تُظهر النتائج إصابته بالمرض ، بينما تعود الإصابة الثانية لمواطن فلسطيني خمسيني عاد إلى القطاع عبر معبر رفح الأسبوع الماضي، وقد تم نقله مباشرة للحجر الصحي في "فندق البلوبيتش" في مدينة غزة.
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