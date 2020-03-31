رام الله 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسأعلنت الحكومة الفلسطينية ، عن تسجيل إصابتين جديدتين في رام الله وغزة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 117 إصابة، بينما لم يتسنّ لوزارة الصحة الاطلاع على أعداد المصابين في مدينة القدس المحتلة.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في بيان له اليوم بإصابة جديده في رام الله تعود لعامل عشريني عائد من العمل في إسرائيل طَلب أخذ عينات منه للفحص، قبل أن تُظهر النتائج إصابته بالمرض ، بينما تعود الإصابة الثانية لمواطن فلسطيني خمسيني عاد إلى القطاع عبر معبر رفح الأسبوع الماضي، وقد تم نقله مباشرة للحجر الصحي في "فندق البلوبيتش" في مدينة غزة.// انتهى //10:53ت م0028