نجران 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسكثّفت صحة نجران إجراءاتها الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث تمت إضافة نقاط للفرز البصري والتوعوي في مراكز التسوق الغذائي،للتأكد من سلامة الجميع وتوعيتهم بالطرق الصحية لاستخدام أدوات مكافحة العدوى.وأوضحت صحة نجران، أن الإجراءات الوقائية استهدفت أسواق المواد الغذائية خلال الفترة الصباحية والمسائية، وذلك تحت إشراف كوادر صحية مؤهلة، لتقديم خدمات الفحص والتوعية لمرتادي الأسواق من المتسوقين والعاملين، وتوعيتهم بأهمية غسل اليدين بشكل مستمر وتجنب المصافحة وحضور المناسبات الاجتماعية واختيار أوقات مناسبة للتسوق لتجنب الإصابة بأي أمراض لاسمح الله.يذكر أن صحة نجران اتخذت تدابير احترازية منذ وقت مبكر للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، شملت تخصيص 4 نقاط للفرز البصري والتوعوي في مداخل مدينة نجران لفحص القادمين للمنطقة، كما خصصت منطقة للفرز بصري داخل المدينة بجوار مستشفى الملك خالد، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 9100 شخص.// انتهى //10:53ت م0029