بغداد 7 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان العراق اليوم عن تشخيص حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ناحية "خليفان" بمحافظة أربيل مركز الإقليم.وبحسب بيان صحفي للوزارة فإن الإصابة الجديدة تعود لفتاة بعمر 22 عامًا.وكانت السلطات المختصة بمحافظة أربيل فرضت أمس حجرًا صحيًا على آلاف السكان بالناحية المذكورة على إثر تشخيص إصابة أحد سكانها العائدين من بريطانيا وخمسة من أقاربه بفيروس كورونا.وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا بعموم إقليم كردستان 161 حالة إصابة ضمنها حالتا وفاة و 56 حالة شفاء.// انتهى //10:55ت م0030