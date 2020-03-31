الرياض 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسأطلق التجمع الصحي بمنطقة القصيم نظاماً إلكترونياً، لرصد المؤشرات الخاصة بفيروس كورونا، حيث تم تصميم خريطة رقمية تشمل جميع المستشفيات بالمنطقة، وتوضح مواقع المستشفيات والسعة السريرية ونسب الإشغال، والسعة السريرية لغرف العزل، والتحكم في توجيه فرق مكافحة العدوى إلكترونياً إلى المستشفيات حسب الاحتياج وعدد الممارسين الصحيين بأقسام مكافحة العدوى.وبين التجمع الصحي بأن النظام الإلكتروني يوضح أيضاً التجهيزات والمستلزمات الطبية المتوفرة بالمستشفيات والمرتبطة بالكوارث والأزمات، وإيضاح عدد الحالات الخاصة بكورونا سواءً المشتبه بها أو المؤكدة، إضافة إلى إعطاء تفاصيل كاملة عن جميع المستشفيات كلا على حدة.وأضاف التجمع الصحي بأن النظام سيسهم بإذن الله في مراقبة جميع المؤشرات الخاصة بفيروس كورونا في المنشآت الصحية بالمنطقة، والتأكد من سير العمل حيث يتم تحديث الخريطة الإلكتروني بشكل لحظي ومباشر ومتابعتها من قبل الإدارات المعنية بالتجمع.// انتهى //11:15ت م0031