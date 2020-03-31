القاهرة 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسحققت السياحة في مصر أعلى إيرادات في تاريخها في العام 2019 الماضي بعدما تجاوزت 13.03 مليار دولار بزيادة بنسبة 12.5% عن رقمها القياسي السابق المحقق في العام 2010م.وأشار البنك المركزي المصري في تقرير له اليوم إن إجمالي إيرادات السياحة المصرية خلال العام الماضي سجلت زيادة نسبتها 67 %، عن إيرادات عام 2017 البالغة 8ر7 مليار دولار وبنسبة 420 % عن 2016 الذي سجل 5ر2 مليار دولار إيرادات ومقابل 1ر6 مليار دولار في 2015 بنسبة زيادة بلغت 113%.وبلغ عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال العام الماضي 1ر13 مليون سائح بزيادة 8ر1 مليون سائح عن عام 2018 البالغ 3ر11 مليون سائح ، لكنها تبقى أقل من العدد المسجل في عام 2010 التي زار مصر فيها 7ر14 مليون سائح.// انتهى //11:21ت م0032