اقتصادي / السياحة المصرية تحقق رقمًا قياسيًا في إيراداتها في عام 2019
الثلاثاء 1441/8/7 هـ الموافق 2020/03/31 م واس
القاهرة 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس
حققت السياحة في مصر أعلى إيرادات في تاريخها في العام 2019 الماضي بعدما تجاوزت 13.03 مليار دولار بزيادة بنسبة 12.5% عن رقمها القياسي السابق المحقق في العام 2010م.
وأشار البنك المركزي المصري في تقرير له اليوم إن إجمالي إيرادات السياحة المصرية خلال العام الماضي سجلت زيادة نسبتها 67 %، عن إيرادات عام 2017 البالغة 8ر7 مليار دولار وبنسبة 420 % عن 2016 الذي سجل 5ر2 مليار دولار إيرادات ومقابل 1ر6 مليار دولار في 2015 بنسبة زيادة بلغت 113%.
وبلغ عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال العام الماضي 1ر13 مليون سائح بزيادة 8ر1 مليون سائح عن عام 2018 البالغ 3ر11 مليون سائح ، لكنها تبقى أقل من العدد المسجل في عام 2010 التي زار مصر فيها 7ر14 مليون سائح.
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