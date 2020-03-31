لندن 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتطورات أزمة تفشي فيروس كرونا المستجد على الصعيدين المحلي والدولي مبرزة المخاوف من استمرار تأثيرات الأزمة على حياة الناس لستة أشهر قادمة بحسب توقعات السلطات الصحية في البلاد.وتناولت تصريحات مسؤول صحي بارز بأن إجرءات العزل المتبعة منذ أسبوع أسفرت عن استقرار عدد حالات الإصابة الجديدة التي تتعامل معها العيادات الطبية.ونقلت في شأن متصل إعلان وزارة الخارجية البريطانية عن تخصيص مبلغ 75 مليون جنية إسترليني لإجلاء رعاياها العالقين خارج البلاد بسبب فيروس كورونا.وعرجت على تحذير منظمة الصحة العالمية من أن أزمة تفشي الفيروس لم تنتهي بعد في منطقة جنوب شرق آسيا، مشيرة إلى أن إجرءات العزل الصحي المتبعة الآن ربما توفر بعض الوقت لإجراء إصلاحات شاملة في سبل مواجهة تفشي فيروس كورونا.// انتهى //11:24ت م0033