المدينة المنورة 7 شعبان 1441هـ الموافق 31 مارس 2020م واستتواصل الجولات الرقابية والصحية التي تقوم بها أمانة منطقة المدينة المنورة، على الأسواق التجارية ومراكز التموين والمطاعم ومحال بيع اللحوم والخضروات، للتأكد من مطابقتها والتزامها للاشتراطات الصحية.وبلغت الجولات التي نفذتها الأمانة في إطار مجهودات الدولة المشتركة من قِبل مختلف القطاعات الحكومية، للحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، 7000 جولة رقابية و817 جولة للإصحاح البيئي في أكثر من 1500 موقع بمشاركة 6000 كادر.ودعت أمانة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين التواصل عبر مركز الطوارئ الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي 940" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.// انتهى //11:25ت م0034