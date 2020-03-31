أملج 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واستفقد وكيل محافظة أملج مسعود مسلم الجهني أمس، النقاط الأمنية التي أوجدتها شرطة المحافظة عند تقاطعات وميادين وشوارع المحافظة، وذلك ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها بشكل مستمر لمتابعة تطبيق قرار منع التجول.وشملت الجولة عدداً من النقاط الأمنية عند مداخل ومخارج المحافظة ونقاط التفتيش الأمنية, واستمع لشرح من مدير شرطة المحافظة المقدم ماجد الفرشوطي عن سير العمل والخطط التي تتخذها شرطة المحافظة في تطبيق أمر منع التجول بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية ذات العلاقة، ومدى التعاون والتجاوب الذي أبداه أهالي المحافظة والمقيمين في الالتزام بالقرار.// انتهى //11:26ت م0035