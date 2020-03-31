جدة 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسرصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم عمليات رش وتعقيم أجهزة الصراف الآلي للبنوك المحلية بمحافظة جدة, وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومواصلة الإجراءات للجهود التي تبذلها حكومة المملكة في التعامل مع الفيروس، وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع، وتوفير أقصى درجات الوقاية للمواطنين والمقيمين.وخصصت أمانة محافظة جدة فرقاً مدعمة بآليات ومعدات لعمليات التطهير والتعقيم المستمر وبشكل مكثف لهذه الأجهزة وتوفير ما يلزم، لتنفيذ التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا، حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين، الذين يستخدمون الأجهزة خارج أوقات منع التجول.ووجهت الأمانة عموم المواطنين والمقيمين لضرورة ارتداء الكمامات والقفازات، والحرص على تعقيم الأيدي، أثناء إمساك مقابض الأبواب في غرف الصراف الآلي، أو المستخدمة من خلال السيارات على الشوارع، والضغط على الأزرار لتنفيذ مختلف العمليات، وترك مسافة كافية بين كل عميل وآخر وذلك من أجل سلامة وصحة الجميع.// انتهى //11:32ت م0036