جنيف 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس أهمية ضمان حرية حركة المنتجات الصحية الأساسية، لإنقاذ الأرواح وكبح الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء ( كوفيد ١٩ ).وأشار في مؤتمر صحفي إلى أنه تحدث مع وزراء التجارة في مجموعة العشرين حول سبل معالجة النقص في معدات الوقاية الشخصية وغيرها من الإمدادات الطبية الأساسية .ودعا الدول للعمل مع الشركات لزيادة الإنتاج منها، وضمان حرية حركتها وتوزيعها العادل علي أساس الحاجة وإيلاء اهتمام خاص للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية .وأضاف أن المنظمة تعمل بشكل مكثف لوصول المنتجات المنقذة للحياة، بما في ذلك اختبارات التشخيص ومعدات الوقاية والأكسجين الطبي وأجهزة التهوية .ووجه الشكر إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على مساهمته البالغة ١٠ ملايين دولار أمريكي في تمويل خطة التأهب والاستجابة الاستراتيجية العالمية لكوفيد ١٩، لافتا النظر إلى علامات التضامن الدولي التي تشجع على مواجهة هذا الخطر المشترك والتغلب عليه.وأوضح أنه لمساعدة البلدان على إدارة الطفرة في حالات كوفيد ١٩، أصدرت المنظمة دليلاً مفصلاً وعملياً حول كيفية إنشاء وإدارة مراكز علاج المرضي، ويغطي ثلاثة تدخلات رئيسة، وكيفية الفحص والفرز في المرافق الصحية باستخدام مبني معاد استخدامه أو خيمة، وإنشاء مرافق لمرضي الحالات المتوسطة ، وكيفية إنشاء مركز علاج في مستشفي كامل، أو انشاء مستشفي جديد في خيمة ، وإجراءات الوقاية من العدوي ومكافحتها وأنظمة التهوية .// انتهى //11:33ت م0037