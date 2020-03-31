الرباط 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسسجّلت المغرب 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 574 حالة.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أن حصيلة الوفيات ظلت مستقرة عند 33 حالة، فيما وصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن إلى 15 حالة، واستبعاد 2227 حالة من المخالطين للمصابين، مشيرة إلى أن الدار البيضاء سجلت أعلى عدد إصابات بواقع 167 إصابة، ثم مراكش بـ 104 حالات، وفاس مكناس والرباط بـ 98 حالة.// انتهى //11:34ت م0038