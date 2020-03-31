أملج 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واستواصل "واس " بمحافظة أملج جولاتها الميدانية لتغطية الجهود التي تقوم بها شرطة المحافظة بالتعاون مع عدداً من الجهات الأمنية بالمحافظة لتطبيق أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - القاضي بمنع التجول من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا , وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.ورصدت "واس" تواجد الجهات الأمنية في الشوارع والميادين ومداخل الأحياء، وسط التزام تام من قبل المواطنين والمقيمين بالمحافظة بأمر منع التجول.// انتهى //13:06ت م0067