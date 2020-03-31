تبوك 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسواسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, عضو مجلس منطقة تبوك صالح بن تركي الرداحي في وفاة شقيقه رحمه الله .وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته للرداحي ولكافة أسرتهم بوفاة الفقيد, سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.وأعرب صالح الرداحي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.//انتهى//13:06ت م0068